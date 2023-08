Convocan a vecinos de Brown a participar de una nueva jornada de donación de sangre

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa solidario Causa Común, llevará adelante este jueves 24 de agosto una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°29 “La Esther”, de la localidad de Claypole, donde también podrán acercarse a donar médula ósea. La iniciativa se realizará de 9 a 13 horas en el CAPS situado en la calle Lavarden N°131, esquina Paraná. Los vecinos y vecinas que quieran participar deberán reservar su turno previamente a través de causacomun@brown.gob.ar o mediante el whatsapp 11-6960-2774. Los donantes deben tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse realizado tatuajes, piercing o acupuntura en el último año, no haber sido sometidos a cirugías, endoscopías o transfusiones en los últimos 12 meses, mantener relaciones sexuales seguras y gozar de buena salud. En este sentido, Mariano Cascallares remarcó “la importancia de los sistemas de donación voluntaria para salvar vidas, ya que se trata de un acto altruista que fomenta el cuidado del prójimo”. Y concluyó: “Los invitamos una vez más a decir presente en este hermoso acto solidario que realizaremos en Claypole, el cual ayuda mucho a las personas que realmente lo necesitan”.

Both comments and pings are currently closed.