Se renovó el cupo para acceder al dólar ahorro: quiénes pueden comprar y quienes no

El ministerio de Economía de la Nación determinó la semana pasada un aumento de los impuestos que se pagan para acceder al cupo de dólares destinados a atesoramiento que se renueva mes a mes y equiparó así las cotizaciones de los denominados “dólar ahorro” y “dólar turista” que se aplica para gastos en el exterior hasta 300 dólares. De esta forma, al valor del dólar oficial que es de 287,92 pesos se le suma un 30% del impuesto PAIS más un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias, lo que lleva la valor final de 503,86 pesos. Quiénes no pueden comprar dólar ahorro La compra de dólares para atesoramiento cuenta con un amplio conjunto de personas que está excluida de esta acción por distintos motivos. Entre ellos: Empleados que durante la pandemia del COVID-19 cobraron su sueldo por el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de otros planes sociales, como la Asignación Universal por hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo.

Titulares de tarjetas de crédito que en 2020 refinanciaron sus pagos con una tasa especial.

Acreedores de créditos hipotecarios UVA a quienes se les congeló la cuota durante la pandemia.

Beneficiarios de crédito tasa cero para autónomos y monotributistas.

Beneficiarios de créditos a tasa cero para industrias culturales o créditos con tasa de 24% para pago de sueldos/financiación de capital de trabajo.

Cotitulares de cajas de ahorro compartidas.

Personas sin ingresos justificables.

Quienes posean subsidios a la luz, el gas o el agua.

Quienes realizaron gastos en dólares con tarjetas de crédito o débito sólo podrán comprar la diferencia entre el importe financiado y el límite de US$ 200. En caso de superar ese valor, la diferencia se descontará en los meses siguientes.

Quienes hayan comprado dólar MEP o contado con liquidación (CCL) no podrán comprar dólar ahorro en los siguientes 90 días.

Quienes hayan tomado deuda en pesos mediante cauciones o pases (una operación a muy corto plazo) no podrán acceder al dólar MEP o al CCL.

Los Agentes de Compensación y Liquidación (Alycs), que funcionan como intermediarios para la compra del MEP, no podrán operar (como se hacía antes) en el segmento conocido como “Pantalla” (donde suele intervenir el Gobierno con la venta de bonos para bajar el precio) y deberán hacerlo a través del Segmento de Negociación Bilateral (Senebi), que comercializa los bonos entre privados. Esto generó que comenzarán a aparecer 2 precios diferentes para la adquisición de esa modalidad de dólar.

Quienes hayan comprado criptomonedas o títulos públicos en dólares tampoco podrán acceder al dólar ahorro en los siguientes 90 días.

