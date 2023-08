Cascallares recorrió las obras del parque Saludable Ramón Carillo

En una de las recorridas que realiza por nuestro distrito, Mariano Cascallares supervisó los avances de las obras que se ejecutan en la Quinta Ramón Carrillo, donde el Municipio de Almirante Brown materializa la histórica creación de un Parque Saludable para nuestro distrito, preservando la riqueza natural del lugar. La visita se llevó adelante en el espacio conocido también como “Villa Antares”, ubicado en el cruce de Erezcano y Presidente Perón, que fue declarado como “Patrimonio Forestal” y “Monumento Histórico” local por el Concejo Deliberante browniano. Allí Cascallares recorrió los trabajos que se ejecutan en este importante espacio los cuales se concentran actualmente en la creación de los sanitarios y el adoquinado de la entrada y zona central, como también en la instalación del sistema de luces Led. “Estamos muy contentos visitando las obras en este emblemático lugar que se expropió y que pudimos recuperar desde el Municipio para la comunidad. Son casi cuatro hectáreas de monte en un lugar absolutamente poblado, ya residencial, en el límite entre Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, remarcó que se trata de “un ámbito que pensamos, soñamos, para abrir a la comunidad, para utilizarlo como un espacio de recreación, un espacio para que los vecinos puedan disfrutar en un marco saludable”. Y completó: “En el predio hay más de 1.100 árboles que fueron censados, los cuales muchos de ellos tienen más de 70, 80 o 100 años. Sin dudas es una obra pensada para el espacio público, que tiene que ver con la naturaleza y con la propia historia de nuestro distrito. Una quinta que habitó Ramón Carrillo, aquel ministro que instauró esta visión del sanitarismo argentino”. Las obras La construcción del “Parque Quinta Ramón Carrillo” comenzó a principios de diciembre y se estima que estará terminada para el presente mes de agosto. El proyecto se desarrolla dentro del predio de la quinta respetando la vivienda principal y la forestación existente proponiendo caminos para su recorrido, espacios de reunión, de uso y descanso. En este sentido, se realizaron senderos de asfalto bordeando toda la quinta para realizar actividades deportivas, con un recorrido total de ida y vuelta de 1 kilómetro, además de la incorporación de estaciones equipadas con juegos para la salud y luminarias LED. En el sector donde se ubica la vivienda donde residió Ramón Carrillo, la cual se pondrá en valor en una segunda etapa para el funcionamiento de un museo. Asimismo, se complementará con la construcción de un nuevo edificio que funcionará como centro de capacitación de salud y se realizará también una plaza seca para utilizar como atrio y punto de encuentro de estos dos edificios. Finalmente, frente a la casa original, sobre la plaza seca, se instalará una escultura en conmemoración al Dr. Ramón Carrillo y se construirá a pocos metros un edificio de sanitarios públicos y un espacio destinado al bar de alimentos saludables y bebidas.

Both comments and pings are currently closed.