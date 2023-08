Cascallares participó de la jornada “Brown mira al Cielo” junto a los vecinos

Con un buen marco de concurrencia de público, se llevó a cabo en la Plaza Brown la jornada “Brown mira al cielo”, una innovadora propuesta con telescopios abiertos para que las y los vecinos puedan observar y conocer el cielo nocturno. La actividad contó con la participación de Mariano Cascallares, quien acompañó a las familias presentes en el tradicional espacio público local. La iniciativa, organizada por el Municipio browniano a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, incluyó la presencia de profesores de Astronomía que interactuaron con las y los vecinos brindándoles información sobre las imágenes que veían a través de los telescopios. En efecto, allí grandes y chicos tuvieron la oportunidad no solo de observar el cielo con telescopios, sino también de encontrar respuestas a sus interrogantes ya que profesores de astronomía del Instituto Superior de Formación Docente N° 41 atendieron y respondieron cada una de sus inquietudes. “Fue una novedosa actividad que impulsamos desde el Municipio, con telescopios abiertos para observar y conocer más sobre el universo. Aprovechamos el final de las vacaciones de invierno no solo para divertirnos sino también para formarnos, en este caso, aprendiendo algo de astronomía”, expresó Mariano Cascallares. Es la primera vez que la actividad se realizó en un lugar público, abierto a toda la comunidad, y representa una alternativa más durante el receso invernal browniano.

