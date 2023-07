Durante las vacaciones de invierno el municipio realizó obras y refacciones en las escuelas

Aprovechando el receso de las vacaciones de invierno, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante obras de ampliación (construyendo nuevas aulas, núcleos sanitarios y dependencias), refacción y mejoras en escuelas de nuestro distrito. Algunos de estos trabajos se concentraron en el Colegio Nacional de Adrogué donde en una tarea articulada con los centros de estudiantes de los establecimientos educativos, se avanzó con la refacción y los trabajos de pintura en las aulas y en diferentes espacios del histórico edificio. Mariano Cascallares, quien recorrió las obras en escuelas durante toda la semana, indicó que “además con el equipo municipal en el Colegio Nacional ya cambiamos varias tejas rotas, limpiamos la zinguería y colocamos los sombreretes faltantes en los caños de ventilación. Y completamos las tareas de reparación del cielorraso de yeso”, señaló. Vale destacar que hace poco más de un año con recursos municipales en el Colegio Nacional se renovaron las fachadas interiores y exteriores, se refaccionaron los módulos sanitarios, se restauraron puertas y portones de acceso, se construyó un aula, veredas y rampas de acceso, y se reacondicionó el patio y el estacionamiento, además realizar trabajos de pintura, de hidrolavado y de carpintería. También se renovó por completo la instalación eléctrica del edificio y se hicieron a nuevo los vestuarios, camarines y baños del salón de actos. RECORRIDA POR ESCUELAS En las últimas jornadas Mariano Cascallares también recorrió las obras que se ejecutan en el Jardín de Infantes N° 959 del Barrio Los Alamos de Glew. “Allí concretamos obras de ampliación -con una nueva aula y su núcleo sanitario- y de refacción que permitirán que las y los niños tengan más comodidades y seguir aumentando la matrícula”, se entusiasmó Mariano Cascallares. “Y visité la Escuela Secundaria N°79 de Rafael Calzada donde estamos construyendo dos nuevas aulas, y un nuevo ingreso a la escuela, portería y sala de profesores, además de nueva iluminación exterior, trabajos de pintura en toda la fachada y portones e instalación de aires acondicionados”, agregó. Por último sostuvo que “finalmente estuvimos en la Escuela Primaria N° 54 donde estamos reparando de revoques en la fachada, y realizamos tareas de iluminación y también trabajos de pintura integrales en todo el edificio”.

