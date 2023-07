Detuvieron en Glew a dos personas por robar luminarias del alumbrado público

Dos delincuentes, un hombre y una mujer de 41 años, fueron detenidos por la Policía Bonaerense en la localidad de Glew acusados de sustraer luminarias del alumbrado en la vía pública. Se trata de un masculino y de una mujer reducidos por personal policial luego de que huyeran tras cometer el ilícito. En su poder secuestraron varias luces con tecnología Led correspondientes a las nuevas luminarias municipales, y también diversos elementos como escaladores y herramientas para el desarme. La detención tuvo lugar en la intersección de las calles Alberdi y Güiraldes de Glew. Los malvivientes tenían mochilas con pinzas y herramientas para hacerse de las luminarias que sustraían de la vía pública. Vale recordar que en Almirante Brown el Municipio ya concretó el recambio del 95 por ciento de las luminarias a tecnología Led, y que en varias localidades el proceso ya llegó al 100 por ciento de los artefactos. Mientras tanto, en cada vez más arterias se continúan colocando nuevos postes y columnas con luminarias de última generación, y ya hay localidades enteras que posee el 100 por ciento de tecnología Led. “Seguimos trabajando para finalizar la conversión de todo Almirante Brown a tecnología Led, algo que ya conseguimos en varias localidades de nuestro querido distrito”, indicó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.