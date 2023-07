Cascallares, Otermin y Fabiani recorrieron la histórica obra de ruta 4

Durante una recorrida por la traza de la Ruta 4, Mariano Cascallares, Federico Otermín y Juan Fabiani supervisaron los avances de la histórica obra de renovación del Camino de Cintura que incluye, en el Municipio de Almirante Brown, trece kilómetros de extensión a través de cinco localidades y la creación del Viaducto de 1.206 metros en la Rotonda Los Pinos. Cascallares, Otermín y Fabiani recorrieron distintos tramos supervisando los avances de esta histórica obra realizada en articulación con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, que contempla, además, la construcción de 4,2 kilómetros de colectoras para agilizar el tránsito vehicular desde la Rotonda de Los Pinos hasta la calle Capitán Moyano, en el límite entre ambos distritos. Estas colectoras se ubican a ambos lados de la Ruta 4 para concentrar todo el tránsito del transporte automotor de pasajeros y de los vehículos que realizan la circulación urbana en los barrios y las cinco localidades brownianas que atraviesa la traza. El avance, que potencia por completo toda la zona del Parque Industrial de Burzaco, también comprende la instalación de luces con tecnología LED, semaforización y señalización horizontal y vertical, entre muchos avances más para mejorar la circulación en esta zona de gran tránsito vehicular. “Estamos recorriendo con Fede (Otermín) distintos tramos de esta histórica obra de renovación integral de la Ruta 4, que sólo en Almirante Brown incluye avances importantísimos para potenciar la transitabilidad”, remarcó Mariano Cascallares destacando la articulación entre la Provincia, Vialidad y los municipios que hace posible esta transformación. Mientras tanto Federico Otermín indicó que “Lomas y Brown son dos municipios hermanos que siempre trabajamos en conjunto y acá en esta obra que gestionó Martín Insaurralde junto con el gobernador Axel Kicillof por pedido de Mariano Cascallares y del Municipio de Lomas, hoy vemos como se está reconstruyendo el Camino de Cintura que estaba en mal estado”. Detalles de la obra En el territorio browniano, la renovación de Ruta 4 se realiza desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con el partido vecino de Quilmes, hasta la avenida Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros. Las mejoras incluyen la readecuación de todo el sistema hídrico para prevenir anegamientos e inundaciones; 4,2 kilómetros de colectoras, y la refacción integral del Puente de Claypole con una puesta en valor de su estructura vial. En el eje central de este avance se incluye el Viaducto de Ruta 4, en la zona conocida como rotonda Los Pinos, que se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, además de las correspondientes colectoras, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. Este avance permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando la circulación en una zona de fuerte congestión vehicular. Las mejoras incluyen, además, trabajos de parquizado y luminarias con tecnología LED en toda la traza.

