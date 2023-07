En agosto vuelven a subir los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: a cuánto se van

El próximo 1° de agosto volverán a subir los boletos de los colectivos y trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento será del 5,8 por ciento. Se trata de la sexta suba del transporte público en lo que va del año y que desde hace ya dos meses se define de acuerdo al avance de la inflación del Gran Buenos Aires que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para el aumento del mes de agosto se toma en cuenta la inflación de junio que fue del 5,8 por ciento.Así, a partir de agosto próximo, el boleto mínimo de colectivo pasará de los 50,06 pesos actuales a 52,96 pesos mientras que el del tren pasará 25,72 pesos a 33,28 pesos, según el ferrocarril. EL DETALLE DE LAS TARIFAS Colectivos: Entre 0 y 3 kilómetros costará $52,96

Tramo de 3 a 6 km : $59

: Tramo de 6 a 12 kilómetros: $63,54

kilómetros: Viajes de 12 a 27 km: $68,09

Más de 27 km: $72,61 Como en cada incremento, seguirá en vigencia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. Trenes: Línea Mitre: el mínimo costará $33,28.

el mínimo costará Línea Sarmiento: será de $33,28.

será de Línea San Martín: valdrá $33,28.

valdrá Tren de la Costa: costará $33,28.

costará Línea Roca : va a valer $25,72.

: va a valer Línea Belgrano Sur: será $25,72.

será Línea Urquiza : valdrá $25,72.

: valdrá Línea Belgrano Norte: aumentará a $25,72.

Both comments and pings are currently closed.