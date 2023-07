Cascallares y Fabiani entregaron 3 mil tables a estudiantes de escuelas primarias y especiales

En el marco del programa “Conectar Igualdad Almirante Brown”, Mariano Cascallares y Juan Fabiani entregaron 3.245 tablets a estudiantes de cuarto y quinto grado de escuelas primarias y especiales de nuestro distrito. Esta fue la última de siete jornadas previstas por la Comuna para la entrega de un total de 13.905 computadoras móviles y tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. “Con el objetivo de potenciar la inclusión digital y promover el desarrollo a través de nuevas tecnologías de información, seguimos impulsando la entrega de tablets a los y las alumnas de nuestro distrito”, señaló Mariano Cascallares, que agradeció además el trabajo conjunto con toda la comunidad educativa de Almirante Brown. En tanto, Fabiani instó a las chicas y chicos no solo a estudiar sino a disfrutar de los nuevos dispositivos que son entregados a través del mencionado programa municipal. En esta ocasión, se entregaron tablets a alumnos y alumnas de las siguientes instituciones educativas: de Adrogué la EP Nro. 2, Nro. 5 y Nro. 16, la EEE. Nro. 502 y el CFI Nro. 1; de Burzaco, la EP Nro. 19, Nro. 53, Nro. 78 y la EEE Nro. 507; de Claypole la EP Nro. 63 y Nro 67; de Glew la EP Nro. 69, Nro.81, Nro. 82 y la EEE Nro. 503; de San Francisco de Asís la EP 70 y Nro 74; de Rafael Calzada la EP Nro. 71, Nro. 72 y la EEE Nro, 505. Además, en San José la EP Nro. 76; de Longchamps la EP Nro. 79; de Ministro Rivadavia la EP Nro. 63 y de José Mármol la EEE Nro. 506 Cabe recordar, que los dispositivos cuentan con cámara frontal y trasera, memoria RAM de 3GB, sistema Android, Wifi y bluetooth, además de la funda correspondiente. Participaron de la jornada la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el jefe regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, y la jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, entre otras autoridades del Municipio, además de directivos de los establecimientos educativos.

