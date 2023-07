Cascallares y Fabiani entregaron diplomas a egresados del Plan Fines

Durante un emotivo acto llevado a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y Juan Fabiani entregaron diplomas y medallas a más de 400 estudiantes que egresaron del Plan de Finalización de Estudios (Fines II). En ese marco anunciaron la inclusión de los egresados de dicho programa y de la modalidad adultos al Conectar Igualdad Almirante Brown. Colmados de emoción y alegría, 409 estudiantes de 25 sedes del Programa que egresaron durante el mes en curso recibieron sus flamantes diplomas. En esta oportunidad, todos terminaron sus estudios y lograron acceder a su título secundario culminando de ese modo sus estudios. El emotivo encuentro, que tuvo lugar en la sede Cultural ubicada en Esteban Adrogué N° 1224, contó con la participación, entre otros, del secretario de Educación Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, la coordinadora General de Inclusión y Educación Popular, Alejandra Villalba y la jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, quienes se sumaron a la alegría de toda la comunidad educativa. En la ocasión, Cascallares, que agradeció el compromiso de los docentes y referentes del programa y el acompañamiento de la familia de los estudiantes, anunció la decisión de incluir a los egresados del Plan Fines y también de la modalidad de adultos al programa “Conectar Igualdad Brown” a través del cual el Municipio entrega tablets para que todos tengan un dispositivo tecnológico que sin duda es muy necesario para formarse y comunicarse”, expresó. Asimismo, instó a los egresados a seguir formándose en un estudio terciario o universitario, destacando la importancia de la capacitación en un mundo donde los desafíos laborales son enormes. “Queda claro que tener la educación secundaria cumplida es una herramienta de suma utilidad”, culminó. Participaron también, entre otros, el referente técnico Territorial de la modalidad, Mario Salvatierra, el coordinador Regional, Jorge Arean y la coordinadora distrital, Paula Fonseca; las inspectoras, Marcela Basualto, Vanesa Páez, Natalia Villarreal, además referentes Educativas Territoriales del Plan Fines II, y familiares de los estudiantes.

