Alerta por frío intenso en Buenos Aires y 15 provincias

Volvió la ola de frío intenso en varias zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía este viernes alertas por temperaturas extremas para localidades de al menos 16 provincias. Se trata de una advertencia de nivel amarillo que regía para zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Cruz. Alerta por frío en Buenos Aires: localidades afectadas Mapa de alerta por frío intenso en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Qué significa el alerta amarilla por frío extremo. De acuerdo al SMN, el nivel amarillo implica “efecto leve a moderado en la salud”. En este sentido, las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

