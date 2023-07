Brown: Llegan las vacaciones de invierno y en Brown lanzan numerosas propuestas en siete sedes distintas

Arrancan las vacaciones de invierno y el Municipio de Almirante Brown ofrece, a través del Instituto de las Culturas, una variada agenda de actividades culturales y artísticas para toda la familia desde el sábado 15 hasta el domingo 30 de julio. Como todos los años, durante el receso escolar, el Municipio pone a disposición de los más pequeños del hogar y de todo el grupo familiar numerosas atracciones simultáneas en siete sedes distintas, con entradas libres y gratuitas para el disfrute y la recreación. En esta oportunidad las propuestas se llevarán adelante en las Casas de la Cultura de Adrogué, Ministro Rivadavia y Don Orione, en el CIC de Malvinas Argentinas, la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué, la Fundación Soldi y el Centro de Arte Enrique Santos Discépolo de Burzaco. “Estamos muy contentos porque seguimos sumando actividades y nuevos espacios, como las nuevas Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia y Don Orione, con el objetivo de que los más chicos disfruten de las vacaciones de invierno con una agenda variada y llena de propuestas”, subrayó Mariano Cascallares. En esa línea, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, sostuvo que este año habrá “shows musicales, de danza, teatro, lectura de cuentos, campeonatos de juegos de mesa, la muestra PAF! Comics y ciclos de cine, entre muchas propuestas más, siempre con entrada libre y gratuita”. ACTIVIDADES •Casa de la Cultura de Adrogué En el histórico establecimiento ubicado en Esteban Adrogué 1224 las actividades iniciarán el sábado 15 y el domingo 16, donde de 13 a 21 horas, estará presente la muestra PAF! Comics, una importante jornada que incluirá stands editoriales, historietas, dibujantes, cosplays, cine, series, juegos, shows en vivo y mucha cultura pop. Luego el lunes 17 de junio a las 16 estará “Almibar en Concierto”; el martes a las 16 el show de “El encantado mundo de princesas”; el miércoles en el mismo horario “Frozen: aventura congelada en Arabia”; el jueves 20 a las 16 “Ese cuento me suena” y a las 18 la película “La Gallina Turuleca” en el Salón Azul. Mientras que el viernes 19, también a las 16, el espectáculo de “Cabeza de Alfajor”, en tanto que sábado y domingo habrá un Encuentro Regional de Juegos de Mesa de 11 a 21 horas. La semana siguiente todas las actividades serán a las 16. El lunes 24 de junio, por ejemplo, estará “Papelito y Pastelito”, el martes “Familia Bachicha”, el miércoles “Aladino”, el jueves 27 el show “Cuentos inolvidables de las Princesas de Disney”, y también la película “El Ratón Pérez” desde las 18 en el Salón Azul. Finalmente, el viernes “Princesas: una aventura de los reinos fantásticos” y el sábado “El Principito”. •Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia En el flamante espacio inaugurado recientemente en Motti de Muesca N°394 las actividades se llevarán adelante desde las 16 horas. El lunes 17, por ejemplo, estará el show de “Familia Bachicha”; el martes 18, se presentará la película “Ratón Pérez” en el Ciclo de Cine; el sábado 22, “Almibar en concierto”; el lunes 24, “Cabeza de Alfajor”; el martes 25, “La chica más rara del mundo”, y el sábado 29, la presentación de Guido Filipa. •Casa de la Cultura de Don Orione Otro de los nuevos espacios creados recientemente, ubicado en el cruce de Leopoldo Marechal y Eva Perón, también se suma a las propuestas para los más chicos, también desde las 16 horas. El miércoles 19 estará “La chica más rara del mundo”, el jueves 20, “Cabeza de Alfajor”; el sábado 22, “La payasa Pira y Circumcumbia”; el miércoles 26, se proyectará “La Gallina Turuleca” en el Ciclo de Cine; el jueves 27, “Familia Bachicha”, y el sábado 29, “Almibar en concierto”. •Fundación Raúl Soldi El histórico espacio de Glew, ubicado en Rafael Obligado N°336, vuelve este año a ser una de las sedes de las actividades de vacaciones de invierno con numerosas y variadas propuestas desde las 14 horas. El lunes 17, “Cuentos Inolvidables”; el martes 18, “Cabeza de Alfajor”; el miércoles 19, “La Payasa Pira y Circumcumbia”; el jueves 20, “Almibar en concierto”; el viernes 21, “Aladino”; el sábado 22, “El Principito”; el lunes 24, “La Payasa Pira” nuevamente; el martes 25, “Frozen”; el miércoles 26, nuevamente Almibar; el jueves 27, “Familia Bachicha”; el viernes 28 regresa Cabeza de Alfajor, y el sábado 29 el espectáculo “Princesas: una aventura de los reinos fantásticos. •Centro de Arte Enrique Santos Discépolo de Burzaco Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron que en el espacio situado en Eugenio de Burzaco N°740, los diferentes espectáculos se realizarán siempre a partir de las 16 horas. Entre ellas, el lunes 17, “Cabeza de Alfajor”; el martes 18, “Familia Bachicha”; el miércoles 19, “El encantado mundo de princesas”; el jueves 20, “Princesas: Una aventura de los reinos fantásticos”; y el viernes 21, “Almibar en concierto”. El lunes 24, “El Principito”; el martes 25, “Papelito y Pastelito”; el miércoles 26, “Ese cuento me suena”; el jueves 27, “El encantado mundo de princesas”; el viernes 28, “Aladino”, y el sábado 29, “Cuentos Inolvidables”. •CIC Malvinas Argentinas En el establecimiento situado en la intersección de Pasteur y Lapacho, las propuestas se realizarán el lunes 17, con la película “La Gallina Turuleca” a las 16 horas; el sábado 22, a las 16:45 con “Papelito y Pastelito”; el lunes 24 se proyectará “El Ratón Pérez”, desde las 16, en el Ciclo de Cine; y finalmente el sábado 29, también a las 16, dirá presente el show “La Payasa Pira Circumcumbia”. • Biblioteca Municipal En la biblioteca ubicada en La Rosa N°974 estarán el lunes 17 “El secreto de Malena” (15hs), un taller de dibujo de superhéroes (16hs) y la presentación del libro “un vecino poco común” (17hs). El martes 18, “Armá tu propia historia” (15hs), “Cita con la Ciencia” (16hs), y “Cuentos en Movimiento” (17hs). El miércoles 19, “Alimentación Saludable” (15hs), “Música Andina para jugar” (16hs), y “Piedra Libre al Libro (17hs). El jueves 20 “Cuentos en Movimiento” (15hs), “Cita con la Ciencia” (16hs) y “Teatro para chicos” (17hs). El viernes 21, un Show de Magia (15hs), un Taller de Dibujo (16hs) y “Cuentos Abrigados” (17hs). El sábado 22, a las 15, se presentará el libro “Patio de Mariposas”; mientras que el domingo 23, estarán “Cuentos Abrigados” (15hs), “Sendero de Cuentos (16hs), y la presentación de la Guía Ambiental para trabajar en el aula (17hs). La segunda semana, el lunes 24, arranca con “Anagramas” (15hs), “Cita con la Ciencia” (16hs) y “Piedra Libre al Cuento” (17hs). El martes 25, “Piedra Libre al Cuento” (15hs), “Flores en el aire” (16hs) y teatro para chicos (17hs). El miércoles 26, un taller de Armado de Veletas con cupos limitados a las 15 (inscripciones al 11-6489-4657); también “Federica y el camino de las especias”, con cupos limitados, desde las 16 (inscripciones al 11-6489-4657), y “Piedra Libre al Libro”, a las 17 horas. El jueves 27, “Piedra Libre al Libro” (15hs), Cuentos de terror infantil (16hs) y Mosaiquismo para chicos (17hs) con cupos limitados (inscripciones al 11-6489-4657). El viernes 28, “Show de Magia” (15hs), “Cita con la Ciencia” (16hs), y “Piedra Libre al Libro” (17hs). Finalmente, el sábado 29, “Piedra Libre al Libro” nuevamente a las 15, una cita con Iris Rivera a las 16 y un show de títeres a las 17.

Both comments and pings are currently closed.