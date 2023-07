Inauguraron un centro un Centro de Acceso a Derechos para personas con discapacidad

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, inauguró junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani un nuevo Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad en la localidad de Burzaco, para brindar asistencia y orientación a vecinos, vecinas y familias. <–more–!> La jornada, que incluyó la presencia de la directora nacional de Políticas y Regulación de Servicios, Flavia Palavecino, se llevó adelante en el flamante establecimiento ubicado en Pellegrini N° 1015, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa conmemorativa. Este importante lugar surge ante la inquietud de disponer, a nivel municipal, de un lugar para la atención integral y con un fuerte sentido de comunidad, donde las personas con discapacidad y sus familias puedan recibir información y realizar diversas tramitaciones sin desplazarse a otras oficinas municipales. La emotiva actividad contó también con la presencia de importantes instituciones locales, entre ellas las Escuelas de Educación Especial N° 506, N° 507 y N° 508; el Hogar Pequeño Cottolengo Don Orione, Hogar Canale, los Talleres Protegidos APAET, ACD y AEDAB; la Asociación PIHE, la Asociación Civil “Sin Fronteras”, Militantes por la Inclusión y la Asociación Civil Lazos Running Solidarios. El flamante espacio es accesible no solo desde sus condiciones arquitectónicas y de geolocalización, sino desde un entorno seguro, ya que propone ser contenedor de diferentes demandas compartiendo los espacios entre estructuras municipales con funciones propias y organizaciones no gubernamentales. “Este es un espacio realizado con el corazón en el que cada persona trabajará incansablemente para tener un Almirante Brown cada vez más inclusivo. Quiero agradecer a todos los que aportan su granito de arena y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en este camino”, subrayó Mariano Cascallares, quien destacó además el “enorme trabajo articulado con la ANDIS y con Fernando (Galarraga)”. En el lugar desempeñarán sus funciones el Consejo Asesor para la Inclusión, la Dirección General de Inclusión, una oficina de ANDIS, la Dirección de Deporte Adaptado, la Dirección de Cultura Inclusiva, sedes de la Secretaría de Producción y la Secretaría de Salud; además de ONGs como Lazos Runnin Solidarios, la Asociación de Sordos, el Grupo de Electrodependientes y TEA Sin Fronteras. Galarraga, por su parte, sostuvo que en este nuevo espacio “nuestros pares podrán acceder a diferentes servicios y asesoramiento del municipio, como así también a prestación de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Y completó: “me llena de orgullo pensar en cómo contribuimos para que nuestro colectivo sienta que desde el gobierno nacional, provincial, municipal e instituciones que forman parte de Almirante Brown, se puedan promover y garantizar sus derechos. Este es un municipio que correlata su discurso con hechos concretos de obra y progreso”. Como broche de oro, la emotiva actividad concluyó con un show musical de lujo a cargo de la joven cantante Valentina Alfonso. En lo que respecta a autoridades, dijeron presente también los diputados nacionales Federico Fagioli y María Rosa Martínez; el coordinador Territorial de Políticas de Regulación y Servicios de la ANDIS, Mariano Colombo; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de salud, Walter Gómez, y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone. También el presidente del Instituto municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el presidente del Instituto municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; el director de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Diego Domínguez, y la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti. Por último, en este histórico día para los vecinos y vecinas de Almirante Brown, dijeron presente también el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; el coordinador de Inclusión Cultural, Marcelo Ariel Domínguez; el coordinador de Deporte para Personas con Discapacidad,. Fernando Mihovich, y la delegada Andrea Cappaso.

