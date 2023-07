Progresar nivel obligatorio

El Gobierno anunció que las Becas Progresar subirán de $13.000 a $20.000 para 1.700.000 alumnos desde agosto

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunciaron hoy un nuevo aumento en el monto de las Becas Progresar para estudiantes con el fin de promover la finalización de los estudios en distintos niveles educativos. Desde el mes habrá “un millón setecientos mil chicos que reciben esta beca de 13.000 pesos, que van a cobrar 20.000 pesos y la van a cobrar los 12 meses”, dijo Massa. En un acto con un grupo de estudiantes, Perczyk indicó que “hay 20 mil establecimientos con este programa y eso nos dice que se está cumpliendo el objetivo, es una inversión muy grande para que los chicos puedan estudiar”. “Massa se encargó de subirlas el año pasado y en mayo de este año volvió a subirlas”, destacó en el Palacio de Hacienda. Por su parte, el ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo indicó: “En la Unpaz y la Jauretche hay muchos chicos que son primera generación de estudiantes, hijos de laburantes. Cuando algunos dicen que la educación es subsidio, en realidad es inversión en capital humano e influir para generar igualdad. No son números, son chicos que pueden acceder a útiles y material educativo”, Desde diciembre de 2021, el programa de becas Progresar se amplió para incluir a estudiantes de 16 y 17 años, ademas contempla otras poblaciones para las cuales varían los requisitos de edad. En este sentido, cuenta con cuatro tipos de beca: Progresar Obligatorio (que incluye la línea 16 y 17), Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. El programa Progresar implementado tiene como objetivo fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, promoviendo la finalización de la educación obligatoria y fomentando la educación superior y cursos de formación profesional.. Los jóvenes que cumplan con los requisitos pueden inscribirse en la página oficial o la app del programa desde el 1° de marzo al 30 de abril para nivel obligatorio y nivel superior. En el caso de Progresar Trabajo, el plazo es hasta el 30 de noviembre. Los beneficiarios cobran el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso. Los estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) cobran el 100% del monto. La Beca se destina a alumnos de escuelas secundarias y 1.200.000 universitarios. Los requisitos para acceder son: Cuáles son los requisitos para acceder: Progresar nivel obligatorio – Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI. – Ser alumna/o regular de una institución educativa. – Tener entre 16 y 24 años cumplidos. – Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. – Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. – Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

