Cascallares visitó un comedor que realiza una importante tarea social

Mariano Cascallares recorrió el comedor “La Sirenita” de la localidad de San José donde dialogó con sus autoridades, junto a vecinos y vecinas, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con el Municipio de Almirante Brown. La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles La Torcaza y Mitre, donde Cascallares conversó con Daiana, directora de este lugar que hace un importantísima labor social brindando la merienda a niños y niñas del barrio. “Siempre es una alegría visitar a Daiana y a este espacio tan importante y emblemático para Almirante Brown que realiza una labor social enorme”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, destacó el compromiso de “seguir trabajando juntos y articulando políticas públicas para fortalecer la asistencia institucional, además de contener y acompañar a las familias en los barrios brownianos”. Durante la visita, Cascallares compartió la tradicional merienda con los niños, niñas y familias presentes y también enumeró las distintas obras que se llevan adelante en esta querida localidad, entre ellas nuevos pavimentos, recambio de luminarias LED, avances en la cobertura de cloacas y también de agua potable. En este sentido, los vecinos y vecinas se mostraron agradecidos por los avances y le compartieron a Mariano Cascallares sus propuestas e inquietudes para continuar mejorando entre todos el barrio. De la actividad participaron, además, referentes del Sindicato Camioneros, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, y el delegado de San José, Humberto Morelli.

Both comments and pings are currently closed.