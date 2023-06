Lanús / Unidos por la Patria presentó cuatro listas para pelear intendencia

En Lanús Unidos por la Patria presentó cuatro listas que buscarán recuperar el territorio . De este modo, y de cara a las PASO de agosto, los cuatro precandidatos buscarán ser los herederos del mito de Manolo: el actual concejal y titular del PJ local, Julián Álvarez por el Ateneo Néstor Kirchner; el ex presidente del Granate y legislador provincial Nicolás Russo referenciado en el Frente Renovador de Sergio Massa; el concejal del Movimiento Evita Agustín Balladares en la lista Lanús para Lanús, y el extitular de los estatales Victor de Gennaro con el sello Unidad Popular. LAS LISTAS DE CONCEJALES DEL PERONISMO DE LANÚS El ex secretario de Justicia Julián Álvarez reproduce en su territorio la alianza entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde por lo que llevará a un hombre del lomense como cabeza de su lista el titular de Lotería de Buenos Aires, Omar Galdurralde, a quien acompañan Belén Berrueco, de la agrupación Eva Perón del intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; y a Hugo de Gregorio de Peronismo Militante. Por su parte ‘Nicola’ Russo prefirió confiar en dos massistas de la primera hora para la lista de ediles: su alter ego Sebastián Beroldo como primer candidato a concejal y la exconcejal Marcela Fernández de Pallares, esposa de Germán, el senador provincial en segundo lugar. En tanto que el militante del Movimiento Evita y polifuncionario, Agustín Balladares, lleva como primer candidato a Gabriel Sandoval, quien busca la reelección de la banca; acompañado de la sindicalista ferroviaria Veronica Dell Anna; y el referernte de SOMOS Barrios de Pie, Pablo Arburúa. Finalmente, Víctor de Gennaro, el histórico dirigente de los estatales de ATE y fundador de la CTA lleva una lista con dirigientes de su riñón como a Daniel Amato y Alejandra Farías como primer y segundo candidatos a concejales.

