El programa “Llegando” desembarca en Burzaco con servicios para los vecinos

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 26 y martes 27 de junio el programa “Llegando”, una iniciativa que acerca importantes servicios de ANSES, PAMI y de todas las áreas municipales a la Plaza Marta Mastrángelo de Burzaco. La iniciativa se llevará adelante ambas jornadas de 9 a 13 horas en el espacio público ubicado en la calle Prieto, entre Derqui y Morel con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas el acceso a la información y la garantía de derechos. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen a la plaza Mastrángelo este lunes y martes donde estaremos acercando importantes servicios, en el marco de un programa que se replicará en distintos rincones de Almirante Brown”, explicó Mariano Cascallares. Las jornadas incluirá diversos stands, entre ellos de la ANSES respondiendo consultas sobre la AUH y cargando libretas y certificados escolares; mientras que en la mesa de PAMI se podrán efectuar afiliaciones y acceder a la cartilla digital. En esa línea, Cascallares subrayó que “en lo que respecta a las áreas municipales, los vecinos y vecinas podrán encontrar -por ejemplo- el stand de Desarrollo Social para realizar certificados únicos, de discapacidad, gestionar pases municipales provinciales, acceder a programas para mujeres y disidencias y recibir orientación y abordaje de problemáticas sociales, entre muchas alternativas más”. También estará el Mercado de Cercanía “Brown Ahorra”, una mesa del Instituto de Juventudes asesorando a centros de estudiantes; un stand de la Dirección de Tránsito brindando información sobre licencias y de salud, con vacunación de calendario, COVID-19 y antigripal. Otro de los stands estará vinculado a la seguridad, donde se brindará información sobre la nueva aplicación “Brown Previene”, en tanto que la subsecretaría de Tierras brindará asesoramiento general, sobre regularización dominial, escrituras y bienes de familia. Finalmente, el intendente interino Juan Fabiani remarcó que “otro de los importantes servicios que podrán gestionarse son los vinculados a la subsecretaría de Relaciones Judiciales, abordando temas de defensa al consumidor y derechos de familia, y también habrá lugar para un stand de reciclaje de la mano del programa Eco Inclusión”.

