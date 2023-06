Se confirmó la fórmula bonaerense de Unión por la Patria: Kicillof y Magario irán por la reelección

El actual mandatario buscará la reelección junto a la dirigente de La Matanza, que también lo acompañó en 2019. “Equipo que gana no se toca”, señaló Tras horas que registraron tensión en el marco del cierre de listas en el armado bonaerense, Axel Kicillof —gobernador de la provincia de Buenos Aires— finalmente confirmó esta noche que irá por su reelección. Ocurre que alrededor de las 21.30 de este sábado, el mandatario bonaerense firmó su precandidatura e irá por su segunda gestión en el territorio. Al igual que en 2019, su compañera de fórmula será Verónica Magario.

