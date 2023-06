La Matanza/ Pérsico consiguió que Kicillof le dé la boleta a Cubría contra Espinoza

Emilio Pérsico consiguió que Axel Kicillof le dé la boleta a su esposa, Patricia Cubría, que enfrentará a Fernando Espinoza en las primarias peronistas de La Matanza. “La Colo” Cubría se convirtió por el momento en la única candidata del Conurbano que jugará en igualdad de condiciones contra el intendente en ejercicio. En la semana Pérsico se reunió con el intendente, que intentó convencerlo de retirar la listas. Pero el líder del Movimiento Evita rechazó la oferta. “No hubo chances de acuerdo”, dijeron a LPO fuentes al tanto de esa reunión. Luego de que el peronismo consiguiera unificar la lista nacional y la provincial, la interna de La Matanza promete ser la pelea más cruenta del oficialismo en agosto. Cubría llevará como primer candidato a concejal al presidente del club Deportivo Laferrere y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el distrito, Gabriel Aranda, secundado por una mujer de la Universidad de La Matanza. También tendrá un lugar el presidente del Centro de Estudios Históricos de La Matanza, Ángel Recine, un hombre de confianza del obispo de San Justo, quien es cercano al Papa Francisco.

