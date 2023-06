Néstor Grindetti firmó su precandidatura a gobernador bonaerese

El intendente lanusense selló este mediodía en La Plata la lista para su precandidatura por el espacio que lidera Patricia Bullrich. El intendente de Trenque Lauquen será su compañero. El intendente lanusense Néstor Grindetti rubricó este mediodía en La Plata la lista para su precandidatura a gobernador bonaerense por el espacio que lidera Patricia Bullrich. “El orgullo que siento por formar parte de este proyecto es tan inmenso como mi compromiso con la provincia que me vio nacer, crecer y formarme”, expresó Grindetti en sus redes sociales. “Recién firmé mi candidatura para gobernador de Buenos Aires.Inauguramos un nuevo capítulo en la historia que hace tiempo empezamos a escribir con Patricia Bullrich. El orgullo que siento por formar parte de este proyecto es tan inmenso como mi compromiso con la provincia que me vio nacer, crecer y formarme” afirmó Grindetti y agregó: “Eso mismo es lo que quiero para todos los bonaerenses, y para eso tenemos que recuperar el tiempo perdido. Vamos a recuperar nuestra tranquilidad, las oportunidades y nuestros sueños. Vamos a demostrar que se puede vivir mejor, porque a este equipo le sobra la fuerza y el coraje”. El jefe comunal estará acompañado en la fórmula por el actual intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernandez. “¡Una fórmula 100% bonaerense, que conoce y siente la provincia! Miguel es un dirigente de mucha experiencia del que tenemos mucho que aprender, por su templanza y liderazgo, gobierna un municipio productivo y pujante en el interior cómo Trenque Lauquen. Ambos compartimos las ideas de mayor autonomía municipal y descentralización de políticas hacia los distritos. Es otro bonaerense como yo, que conoce en profundidad el potencial productivo que tiene nuestra tierra, estoy seguro que juntos vamos a lograr llevar la fuerza del cambio a cada rincón de la provincia.”, expresó Grindetti.

Both comments and pings are currently closed.