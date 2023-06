Massa-Rossi es la fórmula de unidad del peronismo, se bajaron Scioli y Wado

Sergio Massa logró imponerse en el sprint final y será el candidato a presidente del peronismo. Luego de una reunión definitoria con Cristina Kirchner en el Senado, se anunció la “fórmula de unidad” que lidera el ministro de Economía y lleva al albertista Agustín Rossi como candidato a vicepresidente. La definición viene a ordenar la confusa fórmula Wado-Manzur que Cristina Kirchner alumbró el jueves y puso al peronismo en emoción violenta. Tras el pesado silencio de Massa y la irrupción de los gobernadores pidiendo lista de unidad (un eufemismo para no decir Massa), se llegó a esta resolución.

