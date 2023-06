Mariano Cascallares oficializó su precandidatura a intendente y presentó a sus concejales

El diputado provincial Mariano Cascallares anunció esta tarde que será precandidato a intendente de Almirante Brown de Unión por la Patria La lista de Unión por la Patria Almirante Brown esta integrada por compañeras y compañeros con un fuerte compromiso hacia nuestros vecinos”, anunció a través de su cuenta de Twitter. Intendente Mariano Cascallares Concejales 1. Juan Fabiani 2. Natalia Barreiro 3. Nicolas Jawtuschenko 4. Cristina Vilotta 5. José Velez 6. Celia Nahir Servelli 7. Juan Manuel Pereira Benitez 8. Ivanna Rezano 9. Mario Serrano 10. Barbara Miñan 11. Pablo Repetto 12. Romina Romero Concejales Suplentes 1. José Palacios 2. Maria Juarez 3. José Canto 4. Nilda Leaño 5. Jorge Meletti 6. Ana Geneira 7. Fernando Benitez 8. Liliana Bogado Rios Consejeros Escolares 1. Ezequiel Mars 2. Ana Randi 3. Juan Maidana 4. Karina Cabrera 5. Hugo Vidart Consejeros Suplentes 1. Nilda Chamorro 2. Ruben Cabral 3. Manuela Elustondo 4. José Ritiro 5. Florencia Vanoli

