De Gennaro irá a la interna de Unión por la Patria

Aunque todavía no se confirmaron el resto de las listas, Víctor De Gennaro firmó la nómina que ya va rumbo a La Plata y por la cual competirá en la PASO de Unión por la Patria Lanús como precandidato a intendente. El referente sindical y dirigente del Frente Popular Lanusense estará secundado por los concejales Amato Sebastián, Farías Alejandra, Borzi Luis Alejandro, Liñares María Del Carmen y en quinto lugar Felice Oscar Alberto. Para el consejo escolar, encabeza el municipal Minichello Gabriel, seguido de Amato Valentina, Maldonado Federico y Ayala Silvia. De esta manera, se empieza a configurar la interna opositora local.

Both comments and pings are currently closed.