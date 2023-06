Wado De Pedro confirmó su precandidatura: “Quiero ser el presidente de todas las familias argentinas”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, confirmó su precandidatura presidencial. Lo hizo con un video publicado a través de sus redes sociales tras reunirse con Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina. Aún resta saber si su candidato de fórmula será el tucumano Juan Manzur. “Quiero ser Presidente, el Presidente de todas las familias argentinas”, dijo De Pedro, quien añadió que está dispuesto a afrontar “problemas urgentes” como “la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable”. “Falta poco para definir las candidaturas. Yo siempre dije que estoy a disposición, soy uno de los que quiere ser, pero siempre priorizando el acuerdo y el consenso, falta un poquito más”, agregó. Reunión previo al anuncio La confirmación llegó de parte del funcionario nacional a través de sus redes sociales, después reunirse con Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Fue una muy buena reunión de cómo fortalecer el modelo industrial argentino. Sobre las oportunidades de industrializar los recursos naturales y agregar valor y combinar el recurso humano en la argentina y coordinar inversiones y desarrollar las provincias”, sostuvo de Pedro. Wado de Pedro. Foto: NA El funcionario llegó a la sede de la UIA de Avenida de Mayo y Cerrito cerca de las 16.30, mientras en su entorno aseguraron que podría darse una oficialización de su candidatura a través de las redes sociales. Participaron, además de Daniel Funes de Rioja, Luis Tendlarz, Miguel Ángel Rodríguez, Martín Rappallini, Silvio Zurzolo, Diego Coatz, Isaías Drajer, Martín Cabrales, José Luis Cintolo y Diego Leal. De Pedro mantendrá otro encuentro con la de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede del sindicato de Camioneros. El mercedino comenzó a moverse como candidato presidencial en las últimas semanas y desde este miércoles a la noche comenzó a crecer la posibilidad que encabece una fórmula junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Both comments and pings are currently closed.