Hugo Moyano será el primer precandidato a diputado nacional de Daniel Scioli por la provincia de Buenos Aires

Sorpresivamente, Hugo Moyano ocupará un lugar decisivo en la disputa electoral del oficialismo: encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por Unidos Triunfaremos, el sector de Daniel Scioli para disputar la postulación presidencial con Eduardo “Wado” de Pedro, quien confirmó esta tarde su candidatura para la Casa Rosada, apoyado por Cristina Kirchner. Moyano y su esposa, Liliana Zulet, participaron este jueves del acto que presidió Scioli, junto con Victoria Tolosa Paz, su precandidata a gobernadora bonaerense, en el Teatro ND Ateneo. Allí, en su discurso, el embajador en Brasil hizo subir al escenario al líder de Camioneros: afirmó que “tiene un significado muy grande” y que aseguró que estará “al frente de esta batalla peronista”. Al terminar el acto, Scioli dijo: “Quiero estar con mi historia y mi experiencia para recuperar en plenitud la columna del movimiento nacional justicialista, eso me dijo Moyano”. Te puede interesar: Se lanzó Scioli y desafió al kirchnerismo: “Aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro” Hugo Moyano se lanzará como candidato a diputado de Daniel Scioli

La noticia, que será anunciada por Scioli este viernes, sorprendió hasta a los dirigentes más cercanos a Moyano e incluso a sus hijos Pablo y Facundo. Hasta hoy, el ex jefe de la CGT apoyaba en las sombras el proyecto presidencial del embajador en Brasil, algo que no sorprendía porque el sindicalista es aliado político y amigo personal de Alberto Fernández, promotor de la candidatura sciolista. Hace dos semanas, Scioli encabezó un encuentro con unos 30 sindicalistas que fue impulsado por Juan Pablo Brey, titular del gremio de aeronavegantes, y del que participó Pablo Moyano. Hasta ese momento, el hijo mayor de Hugo Moyano se mostraba en sintonía con el kirchnerismo, otro de los puntos de discordia con su padre y con su hermano Facundo. Esta tarde, mientras su padre participaba del acto con Scioli, el secretario adjunto de Camioneros mantenía una reunión con “Wado” de Pedro, flamante precandidato presidencial, en la sede de su sindicato. Los últimos realineamientos en el tablero electoral del oficialismo dejaron desacomodado al sector mayoritario de la CGT (“Gordos” e independientes), que desde hace meses dieron señales de apoyar el proyecto presidencial de Sergio Massa. Inclusive la semana pasada lo ratificaron con un sugestivo comunicado de prensa de la CGT en el que, a tono con los deseos del ministro de Economía, pidieron la unidad del oficialismo alrededor de un candidato único, sin PASO.

