El edificio de aulas de la Universidad Guillermo Brown, cada vez más cerca de su inauguración

El Municipio de Almirante Brown anunció que las obras del primer edificio de aulas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca de Burzaco se encuentran en la etapa final y destacó que su inauguración está cada vez más cerca. Se trata de un extenso y moderno espacio que alberga a 15 aulas distribuidas en dos plantas, que se levanta en una superficie total de 1.941 metros cuadrados, y que contará también con oficinas administrativas, módulos sanitarios, espacio de cafetería y estacionamiento. “Este gigante que se levanta en Almirante Brown muy pronto albergará a los más de 4 mil estudiantes que ya tiene la Universidad Nacional Guillermo Brown. Es un sueño cumplido más y es posible gracias a la articulación y trabajo constante con el Gobierno Nacional”, destacó Mariano Cascallares quien agradeció al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis por el trabajo conjunto. Actualmente las mejoras se encuentran en un avance de aproximadamente 90 por ciento y desde el Municipio browniano indicaron que se está realizando la colocación de puertas y ventanas y también ultimando detalles en su interior y la fachada exterior. Como dato a tener en cuenta es que la altura total de la obra no supera a la de la casona, ya que el objetivo es preservar su valor arquitectónico y también paisajístico, motivo por el que también se respetó la ubicación y existencia de todos los árboles del predio. Esta histórica obra se realiza en simultáneo con la construcción de la nueva Estación del Ferrocarril adentro del predio de la UNAB, detrás del edificio de aulas, la cual está situada estratégicamente entre las estaciones de Burzaco y Longchamps. Esta importante mejora, es posible gracias a la articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Y además, también dentro del Campus, se realizan también los trabajos de puesta en valor de la casona, todo con la impronta de resguardar y potenciar el patrimonio arquitectónico y natural del lugar, que es considerado el espacio verde más grande dentro del área urbana de la Comuna. Por su parte, el intendente interino, Juan Fabiani, sostuvo que “este gran orgullo que es para todos los brownianos la UNAB no para de crecer” y remarcó que “además del edificio de aulas se lleva adelante la restauración de la casona y la creación de la nueva estación ferroviaria”.

Both comments and pings are currently closed.