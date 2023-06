Más policias de comisarias de Brown harán prevencion del delito

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, los ministros bonaerenses Sergio Berni (Seguridad) y Julio Alak (Justicia), junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani participaron hoy de una actividad en Glew, en la cual se anunció que se está reforzando la cantidad de efectivos policiales que realizan tareas de prevención del delito en las localidades y en los barrios de nuestro distrito. Lo hicieron al concretar el cierre de los calabozos de la Comisaría 7° de Glew a partir del traslado de los detenidos a la Alcaidía construida e inaugurada recientemente en Almirante Brown. Este proceso ya se completó en el resto de las comisarías brownianas. Allí, las autoridades precisaron que ya se trasladó a los 200 detenidos en las comisarías locales a la mencionada Alcaidía, y que todos los efectivos policiales que los atendían se están destinando a reforzar la prevención. En efecto, el cierre de los calabozos de las comisarías brownianas permite libera alrededor del 30 por ciento de los policías que antes custodiaban a los detenidos y que ahora se concentrarán en tareas de prevención del delito. Ahora todos los efectivos de las Comisarías brownianas saldrán a la calle a patrullar y prevenir el delito. Se trata de personal que hasta el momento realizaba el traslado de detenidos por turnos, su custodia, el control, y la recepción de alimentos y la recepción de visitas de los detenidos que ahora se alojarán en la mencionada Alcaidía. Por ejemplo, para llevar a realizar algún trámite judicial a los Tribunales de Lomas de Zamora, se destinaba un móvil policial durante al menos seis horas en el traslado y la custodia del detenido. Todos esos recursos ahora van a estar en la calle para cuidar a los vecinos. Más tarde, el gobernador Axel Kicillof se dirigió hacia la localidad de Melchor Romero en el Partido de La Plata donde inauguró una nueva Alcaidía de similares características a la construida en Almirante Brown.

