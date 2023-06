El sábado a la medianoche vence el plazo de presentación de listas para las PASO

A 50 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los partidos y frentes electorales tienen plazo hasta el sábado a la medianoche para presentar ante las juntas partidarias las listas de precandidatos que competirán en los comicios se desarrollarán el próximo 13 de agosto, y aún resta conocer algunos nombres de postulantes, sobre todo los compañeros de fórmula de quienes competirán por la presidencia. Según establece el cronograma dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, el 24 de junio finaliza el plazo para la presentación de listas de precandidatos/as ante las juntas electorales partidarias y ese mismo día se inicia la campaña electoral de cara a las primarias que definirán los candidatos que competirán en las elecciones nacionales, previstas para el 22 de octubre. Hasta el momento, habrá competencia entre candidatos de las dos principales coaliciones, la oficialista Unión por la Patria (UxP) y la opositora Juntos por el Cambio.

