Crecen las versiones de la fórmula Wado-Manzur

“Está cerrada la fórmula Wado-Manzur”, afirmó a LPO un importante dirigente del peronismo bonaerense. Lo mismo se repite en otros despachos importantes del oficialismo. Pero desde el entorno de Cristina Kirchner y Sergio Massa aún no hay ninguna confirmación. El todavía gobernador de Tucumán está en la Capital y ayer se reunió con Cristina. Al mismo tiempo circuló en las redes de Whataspp una foto de Wado con Manzur, como si se hubieran reunido para anunciar la fórmula. Pero después se supo que era del 2019. Juegos de poder. La fórmula es alentada por Axel Kicillof que de esa forma logrará su objetivo que es pelear su reelección. Como parte de un acuerdo que contenga a Sergio Massa se mencionaba a su esposa, Malena Galmarini, como compañera de fórmula del gobernador bonaerense. Pero como reveló LPO, la titular de AySA rechazó el ofrecimiento este miércoles y de nuevo el jueves. Su obsesión es pelear la intendencia de Tigre. Lo cierto es que si bien hay tiempo hasta el sábado a las cero horas para presentar las listas, este jueves se esperaban diálogos definitorios entre Cristina y Sergio Massa, que ayer se vio con Alberto Fernández. Ese diálogo es clave porque el ministro es un actor central que no está bajo la orden directa de Cristina, como Wado o Kicillof. El cierre de Manzur con el kirchnerismo, revitalizado por su triunfo en Tucumán, se da luego de algunos discretos coqueteos del gobernador con el albertismo. Las chances de Wado crecieron cuando empezó a verse que era muy difícil que se logre bajar la candidatura de Daniel Scioli y parecía consolidarse el escenario de primarias en el peronismo. Al ex motonauta incluso le habrían ofrecido ser candidato a vice de Wado y lo habría rechazado, dijeron a LPO en el peronismo. Massa se cansó de decir que sólo analizaría ser candidato en un escenario de acuerdo. El ministro de Economía cree que las internas en el oficialismo son un grave erro político y pondrán en riesgo la frágil estabilidad económica. En el peronismo crecen las versiones de la fórmula Wado-Manzur

Telam

En el sector de Scioli convocaron para un acto esta tarde en el teatro de Pepe Albistur, donde se supone que el ex motonauta anunciaría su compañero de fórmula. Este jueves se seguía mencionando para ese lugar al rosarino Agustín Rossi, opción anticipada meses atrás por LPO. El cierre de Manzur con el kirchnerismo, revitalizado por su triunfo en Tucumán, se da luego de algunos discretos coqueteos con el albertismo. Meses atrás en una cumbre con Alberto Fernández en Olivos que reveló LPO, se analizó la posibilidad de llevar al tucumano como vice. Pero Manzur prefirió recostarse sobre Cristina. En el peronismo dijeron a este medio que el tucumano se ganó un lugar en la fórmula porque “aseguró” que va a conseguir 1,5 millón de votos de las provincias del norte. El caudal de votos aportado desde esa región fue clave en 2019 para el triunfo del peronismo. En Tucumán incluso aseguran que la fórmula se lanzará en el complejo Art Media de Chacarita, en donde el extinto Frente de Todos montó su búnker en 2019.

Both comments and pings are currently closed.