Llega una nueva edición de la “Expo Feria” a la granja educativa municipal de Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown anunció que este sábado 17 y el domingo 18 de junio llega una nueva edición de la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, un evento con entrada libre y gratuita, donde las y los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas de comercialización, shows en vivo, visitas guiadas y una gran oferta gastronómica. La actividad, que se llevará a cabo de 10 a 18 horas en el espacio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, incluirá la Feria de Productores Locales, Feria Mi Pyme, Feria de Mujeres Emprendedoras y el Circuito de Vivero e Insumos para Jardinería. Además, habrá patio de comidas, visitas guiadas y talleres. “Invitamos a las familias de nuestro distrito a participar de las diversas opciones de la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Allí encontrarán no solo a los emprendedores locales, sino tambien una gran oferta gastronómica y numerosos espectáculos artísticos”, sostuvo Mariano Cascallares. En tanto desde el Municipio, que conduce el intendente interino Juan Fabiani informaron que el evento -organizado a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional- contará con puestos de productos alimenticios de primera calidad elaborados regionalmente, además de artesanías, plantas, flores, entrega de semillas y plantines, y música en vivo. En el lugar, la Feria de Productores Rurales ofrecerá verduras, frutas, conservas, quesos de campo, salamines, panificados, huevos y dulces, entre otros. Asimismo, en la Feria de Mujeres Emprendedoras podrán adquirirse indumentaria, accesorios, decoración, marroquinería y mucho más. En la Feria Mi Pyme se ofrecerá: impresiones 3D, objetos en cerámica, agendas y encuadernación, cincelado, artesanías en alpaca, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, juguetes artesanales y bijouterie. En el circuito de vivero, plantas y flores de corte, ornamentales, florales, aromáticas y arbustivas para el jardín, macetas de alfarería, insumos, y una exposición de maquinarias para jardinería. En el patio de comidas habrá parrilla, Food Trucks, empanadas, hamburguesas, comida sin TACC; además de panadería, confitería, cafetería, heladería y muchos más. Por otro lado, cada hora se realizarán visitas guiadas no solo en la Granja sino también en el Parque Astronómico a partir de las 10 y hasta las 17 horas. Además, en el stand de la Granja, tanto sábado como domingo, a las 12 horas se brindarán charlas sobre huerta de compostaje, y se entregarán semillas, plantines y compost. Mientras que a las 13, se ofrecerá el taller de biopreparados; a las 15 de plantas nativas y a las 16 el de aromáticas y medicinales. La Expo Feria contará con stands de la Escuela Agraria de Glew, de medio ambiente, INTA- Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora /Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA), entre otros. Por último, para el deleite de todos los visitantes actuarán; el sábado a las 15 horas Carina Andino; a las 16 El Retruque, y a las 17 Marta Pirén. En tanto, el domingo se presentarán, a las 14, Vente Pa’ Acá; a las 15 Facu Giménez; a las 16 Las Flores del Bullerengue, y Segovia Trío a las 17 horas. La actividad se suspende en caso de lluvia.

