Cristina, Alberto y Massa definieron el nuevo nombre del FdT: “Unión por la Patria”

Se llevó a cabo este miércoles en el último día el plazo para la inscripción de las alianzas y frentes electorales que competirán en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. En este marco, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) encararon negociaciones contrarreloj para cerrar acuerdos para las elecciones 2023; y hasta uno de ellos, el oficialista, cambió su nombre a Unión por la Patria. Las mesas políticas que integran los diferentes frentes están definieron a último momento la ingeniería electoral con el objetivo de lograr la mejor estructura posible para intentar sumar nuevos espacios o, al menos, mantener la unidad de los mismos miembros que conformaron esas alianzas en las elecciones pasadas. No faltaron cuestionamientos por el fuerte comunicado del PJ bonaerense, que dejó en claro que habrá PASO en el frente oficialista, aunque hubo reproches contra el sector de Daniel Scioli por el piso electoral.

