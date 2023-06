Más de 100 mil personas la Feria del Libro de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que más de 100 mil vecinas y vecinos disfrutaron de los cuatro días de la séptima edición de la Feria Internacional del Libro, que anoche tuvo un cierre de lujo a cargo de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti, quienes encabezaron la charla “Filosofía para este fin de siglo”. La actividad se llevó adelante ante un auditorio Rodolfo Walsh colmado de vecinos y vecinas; y también fue disfrutada por quienes quedaron fuera de la carpa a través de las pantallas colocadas por el Municipio browniano en la Plaza Brown de Adrogué. La jornada incluyó durante el día la presentación del grupo Los Raviolis, una banda de rock y juegos, y también de Los Koufequin, quienes llenaron de música el Auditorio Rodolfo Walsh, además de la presentación del DJ Pato Almada y de las presencias de Eduardo Valdés (acompañado por Mariano Cascallares y por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi), Jorge Nedich, Claudio Gómez y Lorena Pronksy, entre otras reconocidas figuras de la cultura. También estuvieron durante todo el fin de semana los tradicionales Brown Trucks que ofrecieron una amplia variedad de propuestas gastronómicas para todos los gustos en los alrededores de la Plaza Brown, junto a los dinosarios de Tecnópolis y la carpa de los ex combatientes de Malvinas que fue visitada por miles de personas de todas las edades. “Estamos muy felices por estos cuatro días de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown que este año fue visitada por más de 100 mil personas, además de la presentación de más de 100 expositores de lujo, stands con libros y shows para todas las edades”, remarcó Mariano Cascallares destacando tantas actividades que tuvo la Feria entre las que destacó además el tradicional desayuno del sábado con más de 30 escritoras y escritores locales. De esta manera, el evento cultural y literario más importante de la región se llevó adelante bajo el lema “Brown: 150 años de Historia” con la participación numerosos artistas y personalidades destacadas de la cultura como Alejandro Dolina, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Felipe Pigna, Sol Despeinada, Darío Sztajnszrajber, Víctor Heredia, Taty Almeida, Gustavo Sylvestre, Teresa Parodi, Mauro Szeta y Paulo Kablan, entre muchos otros. También dijo presente PakaPaka con numerosas actividades durante los cuatro días y también los dinosaurios de Tecnópolis, que sorprendieron a grandes y chicos en la zona exterior a la carpa. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, agradeció el “enorme trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras municipales pertenecientes a distintas áreas que realizaron un gran aporte para que todo saliera excelente”. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown en articulación con las distintas áreas de la Comuna, contó –como es habitual- con una amplia variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales libres y gratuitas, entre las que se incluyeron presentaciones de libros, charlas, conferencias, narraciones y espectáculos para todas las edades.

Both comments and pings are currently closed.