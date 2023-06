Cuattromo, Cascallares y fabiani recorrieron la obra de una nueva sucursal del Bapro

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, recorrió junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, la obra de construcción de una nueva sucursal del Banco Provincia en la zona del Parque Industrial de Burzaco. Dicha recorrida incluyó la visita a la industria Abad y también una reunión en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). “Este nuevo edificio, sobre la calle Luis María Drago al 2000, se sumará con el objetivo de seguir potenciando toda la zona del Parque Industrial de Almirante Brown, que está en constante crecimiento y que es uno de los motores de la producción y el trabajo de toda nuestra región”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, agradeció el trabajo articulado con Provincia y sostuvo que la nueva sucursal “estará ubicada a pocos metros del SIPAB, en el corazón de nuestro Parque Industrial, acercando servicios muy importantes para los trabajadores y trabajadoras de las distintas industrias y también de todos los vecinos brownianos y brownianas”. Previamente, Cuattromo, Cascallares y Fabiani visitaron la industria Abad, situada en Timbo al 2800, donde fueron recibidos por el gerente Hugo Abad. De la visita participó también el director del Banco Provincia, Andrés Vivaldo; el gerente general, Rubén González Ocantos, y el subgerente de la entidad bancaria, Sergio Ares. Allí recorrieron las instalaciones de esta empresa fabricante de conjuntos mecánicos para equipos de elevación, movimiento de materiales y sistemas rodantes de amplia aplicación en la industria pesada, que se encuentra operativa en el SIPAB desde 2007 y que actualmente posee 55 empleados, exportando además a más de 20 países. En esta línea, Juan Cuattromo remarcó que “el Parque Industrial de Almirante Brown da cuenta de la profunda potencia productiva que tiene nuestra Provincia, ya que es un Parque conformado por pymes y por eso es muy importante la presencia del Banco”. Y completó: “Como siempre remarca nuestro gobernador Axel Kicillof, la banca pública bonaerense tiene que ser cercana a las necesidades de su pueblo y contribuir a la transformación productiva de la provincia”. Finalmente la jornada culminó con una reunión de trabajo en el SIPAB, ubicado en Drago N°2001 donde las autoridades dialogaron sobre cómo seguir potenciando este polo productivo tan importante de la región. Dijeron presente también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la presidenta de la Comisión del Parque Industrial, Cristina Villota, y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini.

