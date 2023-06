ANSES: ¿Cuándo se cobran jubilaciones, pensiones y otros programas en junio de 2023?

Ya están las fechas y lugares de cobro de jubilaciones en pensiones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acordes al período junio 2023. Este mes se acreditarán todos los montos con un incremento del 21%, medio aguinaldo y los nuevos bonos que son de $15.000, $17.000 y $20.000. Además, habrá un bono de refuerzo de $15.000 para quienes cobren el haber mínimo. Sin embargo, ese ingreso extra desciende de forma progresiva hasta los $5000 para las personas que perciban hasta dos haberes mínimos. Además, entregará las Tarjetas Alimentar con montos actualizados. Jubilados. Foto: NA. Calendario de pagos de ANSES del 6 de junio de 2023 Cobran los siguientes grupos: Pensiones no Contributivas: DNI terminados en 6 y 7. El calendario de pagos completo de ANSES de junio 2023 Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 21 de junio

DNI terminados en 8: 22 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 29 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 21 de junio

DNI terminados en 8: 22 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 12 de junio

DNI terminados en 1: 13 de junio

DNI terminados en 2: 14 de junio

DNI terminados en 3: 15 de junio

DNI terminados en 4: 16 de junio

DNI terminados en 5: 21 de junio

DNI terminados en 6: 22 de junio

DNI terminados en 7: 23 de junio

DNI terminados en 8: 26 de junio

DNI terminados en 9: 27 de junio Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 12 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 14 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de junio Asignaciones Pago Único Desde el 7 de junio hasta el 12 de julio, sin importar la terminación del DNI. Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 1 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 2 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 5 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 6 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 7 de junio Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de junio hasta el 12 de julio, sin importar la terminación del DNI. Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 29 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio

Both comments and pings are currently closed.