“O largan a mi gente o a este lo mato”, los detalles de la denuncia contra L-Gante

La tarde del martes, Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido bajo una acusación de privación ilegal de la libertad. Sobre esto se refirió Leonardo Sigal, abogado del joven denunciante, quien aseguró que el artista había amenazado con matar a su cliente si no liberaban a algunos amigos suyos, integrantes de “La Mafilia”, tras una pelea a la salida de un boliche de General Rodríguez. Tras el conflicto, el cantante de cumbia 420 se dirigió a la casa de la víctima, a quien “a punta de pistola lo hace subir al vehículo y lo empieza a pasear por General Rodríguez”, dijo el letrado en diálogo con C5N, y agregó: “Al mismo tiempo, el COM (Centro Operativo de Monitoreo de General Rodríguez), aprehende a los miembros del séquito de él, llamado ‘La Mafilia’, y Elián da una vuelta, se acerca a los móviles y les dice ‘o largan a mi gente o a este lo mato'”.

Según el abogado, “luego lo sigue paseando (al denunciante) por General Rodríguez hasta que lo llaman por teléfono y se entera que los habían liberado y lo deja en una remisería de la zona”. Además, resaltó que durante la privación ilegal de la libertad, “Elián le dice a una persona ‘prepará el campito que a este lo matamos en el campo'”, por lo que al hecho lo calificó como “realmente vergonzoso y grave”. “Prepará el campito que a este lo matamos”, habría sido una de las amenazas de L-Gante. Por otro lado, Sigal señaló que el joven de 23 años tiene cuatro procesos en camino, dos elevadas a juicio. “Esta semana deberían elevar la causa de (Lautaro Luis) Duarte que recordemos, es el joven al que le efectúa un golpe con un arma en la cabeza y que está mal calificado por lesiones leves pero debería ser por lesiones graves“, puntualizó. Además, el lunes confirmaron que L-Gante irá a juicio por el delito de “daños” a un Toyota modelo RAV color gris, propiedad de Daniela Rocío Vicente, ocurrido en diciembre de 2021, proceso que se le suma al expediente por el que serán juzgados Valenzuela, su expareja y su manager, por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves” a un vecino suyo de la localidad de General Rodríguez, ocurridas en febrero de 2022. L-Gante fue detenido en un country de Moreno y en las próximas horas será indagado por la fiscal Alejandra Rodríguez en una causa caratulada como “amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego“.

Both comments and pings are currently closed.