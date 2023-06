Se llevó a cabo la 5° edición de la prueba atlética “Malvinas, Soberanía y Memoria”

Organizada por el Municipio de Almirante Brown y por el Instituto Municipal del Deporte, se llevó a cabo con una masiva participación de vecinas y vecinos la quinta edición de la prueba atlética “Malvinas, Soberanía y Memoria”. El evento deportivo tuvo lugar en Rafael Calzada y la premiación se llevó a cabo en el Monumento a los Caídos y Veteranos brownianos ubicado en el Parque de la Estación de la mencionada localidad. La prueba atlética se caracterizó por la gran participación de atletas y también por la riqueza de las consignas que se visualizaron durante la jornada deportiva, como por ejemplo sobre la concientización de Autismo, o la representación de diferentes instituciones educativas locales. “Agradecemos a las vecinas y a los vecinos, a los grupos de runners y a nuestros ex combatientes de Malvinas por decir ´presente´ en esta hermosa jornada que realizamos en Rafael Calzada. Seguimos cumpliendo con el compromiso de malvinizar nuestro distrito”, señaló Mariano Cascallares. Mientras tanto desde el Instituto del Deporte browniano se destacó la participación de los veteranos de guerra que participaron (como en todas las ediciones) ofreciendo chocolate y matecocido caliente a todos los presentes. Finalmente el intendente interino Juan Fabiani destacó el clima de alegría y de fuerte participación que hubo en toda la prueba deportiva. Acompañaron en la jornada el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y el presidente del Instituto del Deporte browniano, Jonathan Frisa, junto al equipo del Municipio de Almirante Brown.

