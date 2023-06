Diego Kravetz armado persiguió y atrapó a un delincuente en Lanús: “Son ellos o nosotros”

Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, participó de la persecución de un presunto motochorro en la zona de Villa Diamante, que terminó con el arresto del joven, de 16 años. “La prevención no tiene nada que ver con hacer presencia policial. No alcanza sólo con eso”, aseguró Kravetz. “Fue un arresto necesario pero no es lo normal”, expresó.

Both comments and pings are currently closed.