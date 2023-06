Arranca la septima edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio la 7° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) “150 años de historia”, con una agenda repleta de actividades libres y gratuitas que incluirá la presencia de personalidades destacadas de la cultura como Gabriel Rolón, Alejandro Dolina, Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber entre muchos otros. Además en esta nueva edición del acontecimiento cultural y educativo regional más importante del año, estarán presentes también Víctor Heredia, Teresa Parodi, Mauro Szeta, Paulo Kablan, Taty Almeida, Gastón Pauls, Alejandro Dolina, Soledad Barruti, Felipe Pigna y Cynthia Wila, entre otros 100 expositores y expositoras, además de los show de PakaPaka. “Estamos muy contentos de llevar adelante una nueva edición, la séptima para ser exactos, de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que este año contará con la presencia de más de 100 expositores de lujo, stands con libros y también talleres y espectáculos para toda la familia”, subrayó Mariano Cascallares y destacó que el evento coincide con el 150 aniversario de Almirante Brown. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown en articulación con las distintas áreas de la Comuna, contará –como es habitual- con una amplia variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales entre las que se incluyen presentaciones de libros, charlas, conferencias, narraciones y espectáculos para todas las edades. El intendente interino Juan Fabiani destacó que esta nueva edición de FILAB se llevará adelante en un moderno y amplio complejo de carpas instalado en la Plaza Brown, el cual está conformado por un sector con stands de libros de distintas editoriales y también auditorios específicos para diversas actividades. Este año, por ejemplo, los vecinos y vecinas encontrarán los auditorios Rodolfo Walsh, Amelia Lapeyrière, Leonardo Salgado, Browncito y de Ciencia y Tecnología y también los Espacios Julio Cortazar, Jorge Luis Borges y una Carpa Joven. Además de la gran carpa central, en las inmediaciones habrá también un espacio dedicado a la Kermés de PakaPaka y de muestras de Télam, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación, además de una zona de Planetarios, Tecnópolis, Turismo Brown, la Granja Educativa Municipal y un Aula Tecnológica Móvil. A eso se suma la presencia de los ex combatientes de Malvinas y también los tradicionales Food Trucks que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas durante el fin de semana. En esa línea, Cascallares subrayó que “invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen durante los cuatro días para disfrutar de distintas propuestas literarias en el marco de esta feria que ya se transformó en todo un acontecimiento cultural y educativo para la región”. La agenda completa está disponible vía web, a través del sitio https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab, donde los vecinos y vecinas podrán encontrar el cronograma de todas las actividades. PRINCIPALES ATRACCIONES A partir de este jueves 8 de junio, la 7° edición de FILAB estará abierta a las delegaciones de todas las instituciones educativas brownianas y de la región, mientras en paralelo dará inicio la completa agenda de actividades y las atracciones con ingreso libre y gratuito para el público en general. La apertura formal se realizará a las 13 y ese mismo día el broche de oro estará a cargo de Gabriel Rolón y Cynthia Wila, quienes presentarán desde las 21 la charla “Amores que duelan”. El viernes, en tanto, Gastón Pauls brindará una charla sobre prevención de adicciones desde las 14.30; habrá un Taller “Cocina de canciones” con Edu Schmidt, ex cantante de Árbol, desde las 18; y también estará Taty Almeida presentando el libro “Alejandro, por siempre amor”, a partir de las 18. Ese mismo día, desde las 19:30, el periodista Gustavo Sylvestre hablará sobre su libro “Intrigas, alianzas y traiciones”; a las 20 la Orquesta de tango del Municipio de Alte. Brown brindará un show de lujo y a las 21 Víctor Heredia presentará las reediciones de sus novelas. El sábado 10 comenzará con la presencia de la Orquesta Escuela de Alte. Brown y Escuela Verte Volar desde las 12; Felipe Pigna presentará desde las 17 su libro “Los Güemes”; a las 19:15 Mauro Szeta y Paulo Kablan hablarán sobre su “Anecdotario de la historia criminal argentina”, y a las 21 Alejandro Dolina grabará su programa “La venganza será terrible”. Finalmente, el domingo Los Raviolis harán un show de música y juegos desde las 14:30; Lorena Pronsky presentará a las 17 el libro “No amarás”; y finalmente Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán “Filosofía para este fin de siglo”, a partir de las 20.30, entre muchas otras propuestas más.

