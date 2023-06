Semana de definiciones para el armado de listas en el Frente de Todos

Semana clave para el armado de listas en el Frente de Todos Sergio Massa encabezará una cumbre del Frente Renovador. Alberto, Wado y Kicillof tendrán una foto de unidad en el CCK. A menos de 20 días del cierre de listas, el Frente de Todos (FdT) encara una semana decisiva en el debate de su estrategia electoral, con una reunión clave de los gobernadores de la liga peronista, prevista para este miércoles en el CFI, y el congreso del Frente Renovador que se reunirá el sábado, tras el regreso de Sergio Massa de su viaje a China. El cronograma electoral marca las próximas fechas clave: el miércoles 14 de junio vence el plazo para la presentación de los frentes electorales y diez días después, el sábado 24, se conocerán todos los precandidatos para las PASO del 13 de agosto y se sabrá si habrá o no competencia interna del FdT. En ese marco, parece consolidarse la idea de que la interna será un hecho, pero aún se esperan las decisiones estratégicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Frente Renovador que comanda el ministro Massa y los gobernadores que se darán cita la semana próxima a Buenos Aires. Daniel Scioli y Agustín Rossi -con sus candidaturas oficializadas- multiplican sus apariciones como candidatos, mientras los otros dos posibles -los ministros Sergio Massa y Eduardo de Pedro- se centran en actividades de gestión. Massa culmina una semana de cruciales reuniones económicas en China, acompañado en la delegación por Máximo Kirchner, Cecilia Moreau y Juan Manuel Olmos, entre otros; y Wado de Pedro intensificó sus recorridas y reuniones probándose el traje de candidato. La próxima semana será fundamental para las definiciones de las estrategias electorales. Por un lado, los gobernadores del Frente de Todos llegarán a Buenos Aires para participar de dos encuentros clave. El martes por la tarde participarán en el CCK de un seminario de infraestructura regional con el título ‘¿Qué Argentina queremos ser?’, que organiza el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y dejará varias fotos políticas. Los mandatarios participarán junto a Wado de Pedro de un panel que tiene como objetivo presentar y debatir las claves para desarrollar una infraestructura sostenible, inclusiva y con una mirada federal en el país. El seminario, que se extenderá entre martes y miércoles, contará además con la apertura del ministro de Economía, Sergio Massa, y con el cierre del presidente Alberto Fernández. El miércoles, en tanto, los gobernadores tendrán un encuentro propio en el Centro Federal de Inversiones (CFI), ubicado en San Martín 871 del barrio porteño de Retiro, para debatir los temas electorales. Algunos mandatarios se sumarán a través de la plataforma virtual Zoom debido a que se encuentran en la recta final de campaña en sus provincias, como es el caso del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, que ya adelantó que no asistirá personalmente. Uno de los que impulsa el encuentro es el riojano Ricardo Quintela, quien ya refrendó su mandato en las urnas, y ahora buscará -junto a un grupo de pares- “debatir y discutir entre nosotros, una conclusión sobre las elecciones que acercaremos a Alberto, Cristina y Massa”. “Procuramos acercar una sugerencia para que puedan tomar la mejor decisión posible quienes conducen el espacio, y los posibles candidatos”, dijo Quintela esta semana y dejó una advertencia: “Tenemos que pensar en toda la República Argentina, no solamente en el AMBA”, un punto que preocupa a los gobernadores que sintieron que las decisiones hasta el momento se están tomando desde la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por el peso electoral del conurbano bonaerense. Días después, será el turno del congreso nacional partidario del Frente Renovador que se reunirá el sábado 10 de junio a las 13 en el estadio Movistar Arenas (Ex DirecTV) del partido de Malvinas Argentinas. Según fuentes cercanas a Massa, en ese encuentro “no solo se mostrará la estructura federal del Frente Renovador” sino que también se espera un discurso “contundente” por parte del ministro de Economía, en contra de la realización de una competencia interna en las PASO en el oficialismo. “Las PASO en el Frente de Todos son un capricho y una infantilidad que puede traer graves consecuencias”, repite Massa como un mantra frente a sus allegados, mirando sobre todo la conducción económica que deberá sostener entre la realización de las PASO en agosto y las generales en octubre. El período post PASO y el orden económico se presentan como los principales temores de Massa, debido a la debilidad política en la que podría caer el FdT si sale en tercer lugar por la dispersión de votos entre varios precandidatos presentados. También hay malestar entre los massistas por el incentivo de candidaturas como las de Scioli y Rossi, y por la confirmación esta semana de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, será precandidata a gobernadora bonaerense, lo que quedará plasmado en el discurso partidario que Massa dará el próximo sábado.

