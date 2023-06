Se terminó el veranito en Buenos Aires: cuándo cambia drásticamente el clima y se viene el frío polar

El calor se hizo notar por demás en este principio de año, de tal forma que aún el frío otoñal no se hizo muy presente en la Ciudad de Buenos Aires. Este veranito que se sintió en el último tiempo ya está llegando a su fin y trae el frío polar a la ciudad. El principio de este año sorprendió con una ola de calor atípica que se extendió más de lo esperado, muchos se sintieron abrumados con ese clima y se encontraban a la espera de los días más frescos. Finalmente esos días se acercan y los profesionales recomiendan ir preparando la ropa de abrigo. La llegada del frío fue dada a conocer por el conocido meteorólogo Fernando Confessore, que explicó que luego de tanta espera, a fines de esta semana arribará el frío. Confessore explicó en su twitter que a partir del 9 de junio las temperaturas descenderán de una forma brusca. “Lo novedoso para la semana que viene es que llega el frío. Vayan preparando los abrigos de invierno porque el cambio de temperatura será significativo a partir del viernes 9 de junio. No tengo ninguna duda, confirmado”, sentenció el experto en su Twitter, recomendándole a su público buscar la ropa de abrigo. La reacción de los usuarios ante el comunicado del meteorólogo El meteorólogo Fernando Confessore recibió una gran cantidad de reacciones al revelar que finalmente se aproxima la llegada del frío polar a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque hay muchos que son “Team Verano”, en más de un caso, sus seguidores de alegraron por la llegada del clima invernal, ya que lo venían esperando hace bastante tiempo. “Digamos que el frío a esta altura debería ser regla, y está siendo la excepción”, “Desde abril estoy esperando el frío”, “Cansada de este calor”, “A fin!”, lanzaron algunos usuarios en los comentarios del posteo.

