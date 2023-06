Cascallares y Fagioli recorrieron obras de urbanización en dos barrios de Brown

El diputado nacional Federico Fagioli y Mariano Cascallares recorrieron junto a la directora de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Nair Servelli, obras de urbanización que actualmente se ejecutan en los barrios Betharram y Ciudad Oculta. Las mencionadas obras incluyen la pavimentación de calles internas de ambos barrios, la concreción de obras hidráulicas para prevenir anegamientos hídricos, la instalación de luminarias con tecnología Led, y la colocación de todo el equipamiento urbano necesario. “Son obras que venimos concretando en beneficio de nuestras vecinas y vecinos a partir de la articulación con el ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz y con el trabajo conjunto con la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño”, indicó Mariano Cascallares destacando la importancia de contar “con un Gobierno Nacional que está presente trabajando junto a los Municipios”. Entre los trabajos realizados en los mencionados barrios se destacan la construcción de pavimentos, de cordones cuneta, de arterias con bloques intertrabados, nuevas veredas que facilitan la circulación y la iluminación con tecnología Led que mejora la prevención en las calles. “Vamos a seguir con Juan Fabiani y con todo el equipo del Municipio de Almierante Brown concretando estas y muchísimas más obras que ya están en marcha en nuestro querido distrito”, finalizó Mariano Cascallares.

