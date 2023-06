Burzaco: Mataron a un policía bonaerense de un balazo en la cabeza para robarle la moto

Un oficial perteneciente a la policía bonaerense fue asesinado la noche del viernes, en un enfrentamiento armado con cuatro delincuentes que le robaron la moto cuando transitaba por la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, informaron fuentes policiales. Horacio Ezequiel Borja López, de 22 años, integraba el Grupo Prevención Motorizado de Florencio Varela. Este viernes por la noche se resistió a un asalto y en el tiroteo alcanzó a herir a uno de los ladrones. La víctima fue identificada como Horacio Ezequiel Borja López, de 22 años, que pertenecía a la Policía bonaerense como integrante del Grupo Prevención Motorizado (GPM) de Florencio Varela. El crimen fue perpetrado la noche del viernes en la intersección de las calles Eduardo Cuitiño y Sarcione de ese distrito sur del conurbano, cuando Borja López iba en su moto Dominar 400 y se le acercó un auto Peugeot 206 de color gris con los delincuentes a bordo, a los que enfrentó tras identificarse como policía, circunstancia en la que lo asesinaron de un disparo en la cabeza.

