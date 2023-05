Cascallares recorrió las obras de un nuevo CAPS y la ampliación de otro en Don Orione

Acompañado por Juan Fabiani y por el equipo del Municipio de Alte Brown, Mariano Cascallares recorrió las obras de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 33 “Libertad” en el barrio Don Orione, cuyos avances registran más de un 80 por ciento, y también los trabajos de ampliación en el CAPS N°12, ambos en la localidad de San Francisco de Asís. La visita se llevó adelante primero en el nuevo edificio que se levanta en la intersección de las calles Araujo y Río Diamante, en proximidad a la nueva Delegación Municipal, donde junto con el intendente interino Juan Fabiani supervisaron los trabajos que, según se estimó, estarán concluidos en aproximadamente dos meses. Se trata de un moderno espacio que fortalecerá los servicios y permitirá que los vecinos y vecinas tengan un mejor acceso a la red de atención primaria de la Comuna. El nuevo centro cuenta con cuatro consultorios generales, uno odontológico, uno ginecológico, un vacunatorio, farmacia, zona de depósito y oficinas de administración. También dispondrá de un salón de usos múltiples, sala de espera, y de seis módulos sanitarios, de los cuales dos de ellos están adaptados para personas con discapacidad. Cabe recordar que con este nuevo establecimiento, el distrito contará con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados y reequipados para brindar un mejor servicio a la comunidad. “Estamos recorriendo distintas obras en el marco de la red de atención primaria de la salud del Municipio. En este caso con la creación del CAPS N°33 para seguir acercando servicios en una zona de gran crecimiento y que beneficiará directamente a vecinos y vecinas de los barrios 6 de Diciembre, Libertad, Cerrito, y de la UTA, además del complejo Don Orione, entre muchos otros”, sostuvo Mariano Cascallares durante la recorrida. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el CAPS N°12, también de la localidad de San Francisco de Asís, donde se están realizando trabajos de ampliación y refacción mediante la creación de nuevos consultorios y oficinas administrativas al edificio existente, además de trabajos de climatización y conectividad. “En el caso del CAPS N°12, que fue el primero en esta localidad, estamos trabajando en obras de ampliación y refuncionalización para este espacio que cumplió una gran tarea durante la pandemia”, agregó Cascallares, quien remarcó además el trabajo y acompañamiento de los “Ministerios de Salud y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires”. Finalmente, Cascallares subrayó que “a esta importante red de atención fuimos sumando nuevos servicios, como oftalmología y odontología, que eran requeridos por la comunidad, y también dotando de mayor tecnología a los procesos administrativos con la incorporación de la Historia Clínica Digital”, la cual permite que los datos y estudios de los vecinos y vecinas estén en red en todo el sistema de salud de la región. Participaron de la recorrida el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, y la delegada Mabel Klehb.

