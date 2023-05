El PJ deliberó bajo el clamor de la candidatura por Cristina

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) deliberó en el microestadio de Ferro Carril Oeste para trazar la estrategia del Frente de Todos (FdT) y reclamar una candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien, en forma paralela al encuentro, advirtió que no será “mascota del poder” por ninguna postulación. La carta de Cristina Minutos después de que concluyera el encuentro del justicialismo en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, Fernández de Kirchner publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que afirmó que no será “mascota del poder por ninguna candidatura” y que la “proscripción” no es a una persona sino al “peronismo”.

