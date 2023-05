Cuándo cobro AUH ANSES: a quiénes les pagan este miércoles 17 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el pago de haberes a todas las prestaciones. Este miércoles 17 de mayo cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6. Por otro lado, la AUH cobrará hasta $34.000 extra por la Tarjeta Alimentar proveída por el Ministerio de Desarrollo Social, y se sabe que está a la espera de un nuevo aumento del organismo liderado por Fernanda Raverta. AUH ANSES: calendario de pagos de mayo DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo .

. DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo.

DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo. AUH ANSES: cuánto se cobra El monto actual de la AUH es de $11.465, pero la ANSES paga el 80% de la prestación (que es alrededor de $9.172). El 20% restante lo retiene para que después, con la presentación de la Libreta de Asignación Universal, los beneficiarios puedan cobrarlo en una única cuota.

