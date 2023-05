Avanza la regularización dominial y la escritura en los barrios de Brown

El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires realizaron la entrega de 192 certificados de adjudicaciones, boletos de compra y venta de la propiedad y también de 104 tarjetas de pago para avanzar con la regularización y escrituración de dominios en los barrios. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde las autoridades junto con el subsecretario de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Rubén Pascolini, entregaron los documentos para vecinos y vecinas de los barrios 14 de Noviembre y 2 de Abril, de Rafael Calzada, y el barrio San Ramón, de San José. Esta iniciativa se realiza en el marco de los trabajos que el ministerio provincial y el Municipio browniano realizan para que las familias avancen con la escrituración de sus casas, en el marco de las leyes vigentes de expropiación, ya que en muchos casos los terrenos eran propiedad del Estado. “Es importante seguir avanzando con la regularización de los dominios y con la escrituración en los barrios de Almirante Brown, ya que muchos de ellos fueron creciendo a pasos agigantados hace años y la documentación se encontraba atrasada. Hoy gracias al trabajo con Provincia damos un paso más para que los vecinos y vecinas estén más cerca de tener la propiedad a su nombre”, sostuvo Mariano Cascallares. De la jornada participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el Secretario de Política Ambiental y Hábitat, Augusto Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri y los delegados José Canto (Rafael Calzada) y Humberto Morelli (San José).

