El presidente de la suprema corte bonaerense presentó en Brown un libro sobre la ESMA

En un acto realizado en la Casa Municipal de la Cultura, organizado por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dr. Sergio Torres, presentó en Almirante Brown su libro Esma: la Investigación Judicial acompañado por Mariano Cascallares y el vicerrector de la alta Casa de Estudios, Facundo Nejamkis. Estudiantes, vecinas y vecinos de nuestro distrito participaron de la presentación de la publicación, una crónica de la investigación judicial de la causa ESMA desde el año 2003 al 2019. Una obra donde el autor y juez a cargo de la Megacausa (Sergio Torres) detalla las particularidades de la investigación de los sucesos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la última dictadura cívico- militar. En la ocasión, Torres destacó la relevancia del proceso judicial señalando que “Argentina eligió la justicia” para enfrentar las atrocidades cometidas durante el régimen militar. Asimismo, remarcó el rol de las víctimas que se animaron a declarar y fueron querella, así como la obra colectiva, el trabajo mancomunado de los organismos de DDHH y el Estado para el desarrollo de los juicios. En una investigación cuyo fin fue la memoria, verdad y justicia. Por su parte, Cascallares destacó la importancia de que los estudiantes, jóvenes de Almirante Brown, puedan participar de la presentación del libro, un testimonio que narra la megacausa que llevó adelante el juez respecto de la investigación de las víctimas en la ESMA. “Su narración, su experiencia, su relato habla de una causa que merece tener este material bibliográfico y ser transmitida a los vecinos para que la memoria sea una constante”, sostuvo. En tanto, Nejamkis agradeció a Torres no solo por estar en Almirante Brown, en la UNAB, sino por los años de dedicación y compromiso en la investigación. Cabe señalar que el Concejo Deliberante Almirante Brown declaró de interés municipal a la publicación. Y durante la jornada, el presidente del cuerpo deliberativo, Nicolás Jawtuschenko, le entregó a Torres una copia de la ordenanza que así lo establece.

Both comments and pings are currently closed.