Presentaron un concurso de comics e historietas con un destacado premio para estudiantes

En el marco de la celebración por el 150° aniversario de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, presentaron el Concurso Municipal de Comics y Manga junto a más de 200 alumnas y alumnos de escuelas de nuestro distrito, que incluirá también seminarios y cursos de guión y dibujo. La actividad se realizó en la Casa de la Cultura, donde las autoridades pusieron en marcha este concurso que premiará a los jóvenes que resulten ganadores con la impresión del cómic o historieta que hayan creado. El jurado estará integrado por el reconocido dibujante e historiador Enrique Alcatena, que dijo “presente” en el acto. El certamen se divide en dos categorías, para estudiantes que estén entre primer y tercer año; y otra para alumnos y alumnas que estén entre cuarto y sexto año de secundaria. En total resultarán ganadores tres cómics por categoría. El jurado, quien será el encargado de recepcionar los trabajos del 4 al 15 de agosto, está conformado por Alcatena; el docente de la Universidad Nacional de las Artes Manu Loza; el historietista Lea Caballero; y la historietista, ilustradora y escritora Paula Andrade. Las creaciones, según se informó desde el Instituto Municipal de las Culturas browniano, podrán ser distintos tipos de historieta como el cómic americano, el manga japonés y también la historieta argentina. En la oportunidad, dijeron presente estudiantes de las escuelas secundarias N°22, N°24, N°29, N°49, N°50, N°52, N°61, N° y 71; de la Escuela Popular Latinoamericana, el Colegio Secundario El Bosque, el Colegio Estrada, el Nuevo Colegio Glew y del Instituto Don Orione. La actividad incluyó también cursos y seminarios para los alumnos y alumnas. “Estamos muy contentos de avanzar con una nueva iniciativa que busca potenciar la creatividad de nuestros jóvenes y también ser un canal de expresión. En este caso a partir de la creación de cómics e historietas, una lectura que está muy presente y que seguramente tiene muchos talentos entre nuestros estudiantes. A darle para adelante y cuenten siempre con nosotros”, remarcó Mariano Cascallares. Se trata de un Proyecto impulsado por la Dirección de Articulación Territorial del Instituto Municipal de las Culturas en articulación con la Coordinación para la Promoción de Ciudadanía y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología con el objetivo de incentivar la creatividad y expresión de la juventud a través de la creación de historietas. Finalmente, también dijeron presente el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Micaela Ortiz; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el coordinador para la Promoción en la Ciudadanía y Participación, Sebastián Ozon, entre otras autoridades locales. Para información y consultas acercarse a la Casa Municipal de las Culturas en Adrogué o a través del mail concursodehistorietabrown@gmail.com.p

