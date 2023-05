INDEC: la inflación de abril fue de 8,4% y acumuló un 108,8% en los últimos doce meses

La inflación de abril fue de 8,4%, impulsado por los rubros Alimentos y Bebidas, junto con Indumentaria y Calzado, informó el Indec. De esta manera, la suba de precios minorista alcanzó al 32% en el primer cuatrimestre del año y al 108,8% en los últimos 12 meses. Los rubros con mayores subas Los rubros con mayor aumento durante el mes fueron Prendas de vestir y calzado, con el 10,8% explicado “por cambios de temporada”, detalló el Indec, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 10,1% de suba, “por los incrementos en Verduras, tubérculos y legumbres; Leche, productos lácteos y huevos; Azúcar, dulces, chocolates, golosinas”, entre otros. También se destacaron las subas del 9,9% en Restaurantes y hoteles, 8,6% para Equipamiento y mantenimiento del hogar. El aumento del 10,1% en Alimentos y bebidas “fue el que más incidió en todas las regiones”, explicó el organismo estadístico Las dos divisiones de menor variación en abril fueron Educación, con el 5%; y Bebidas alcohólicas y tabaco 3,8%. A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento con el 12,6%; seguida por el IPC Núcleo, con el 8,4%; en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.

