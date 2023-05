Cascallares y Fabiani junto a los abuelos del centro de jubilados ” Nuestro Sueño” de José Marmol

En el marco de la Semana de la Identidad Cultural de José Mármol, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, compartieron un grato encuentro con los adultos mayores del Centro de Jubilados y Pensionados “Nuestro Sueño” de esa localidad browniana. En el lugar Cascallares y Fabiani destacaron el importante aporte de esa y de muchas otras instituciones al desarrollo permanente de José Mármol. Junto a las y los adultos mayores, dialogaron sobre los proyectos y las inquietudes del Centro de Jubilados y Pensionados y también del barrio, y de las obras que el Municipio lleva a cabo en Mármol y en todo el distrito. Además, abundaron las anécdotas, risas y muestras de cariño, que llenaron de camaradería la jornada. Finalmente recorrieron las instalaciones. “Nadie mejor que ustedes para saber como podemos seguir mejorando el barrio”, expresó Cascallares, que no solo hizo hincapié en el crecimiento de la institución anfitriona, sino agradeció la enorme tarea que desarrollan todos los centros en beneficio de la comunidad. En consonancia, Fabiani subrayó que la Comuna está acompañando a las diferentes instituciones de Almirante Brown. “Ustedes son nuestros ojos y eso nos ayuda a mejorar en la gestión”, sostuvo el jefe comunal. En esta oportunidad Cascallares y Fabiani entregaron una ayuda económica que será destinada a renovar las instalaciones sanitarias de la institución en las que los y las abuelas disfrutan clases de Yoga, Tango, Gimnasia, Folklore y además cuentan con la asistencia de un médico de cabecera de PAMI. Participaron del encuentro el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el director de Relaciones Institucionales local, Víctor Capparelli, la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel y la delegada de la localidad, Valeria Ramallo; además del titular de la institución, Santos Pace. Visita al Centro de Jubilados “Épocas Doradas” En el marco de las habituales recorridas que se realizan por las instituciones del distrito, Fabiani también visitó el Centro de Jubilados y Pensionados “Épocas Dorados” de Longchamps. Allí se realizó la entrega de un subsidio destinado para mejoras edilicias de un nuevo espacio que construyen. Cabe señalar que el centro -creado hace siete años- funciona en las instalaciones de la Unión Vecinal El Triángulo. En el lugar, con la ayuda del Municipio y gracias al compromiso y esfuerzo de sus socios, se avanza con la construcción de un salón de usos múltiples y de núcleos sanitarios. En esta ocasión, participaron la presidente de la institución Marta Milego, entre otros miembros de la Comisión directiva, y el delegado de Longchamps, José María Vera.

